Francesco Persiani non si ferma Scuola e sanità per ripartire L’ex sindaco con i suoi elettori

Una grande folla ieri mattina ha assistito in piazza Palma al comizio di Francesco Persiani. L’ex sindaco ha ripercorso il lavoro svolto dalla sua giunta elencando gli interventi realizzati e quelli già messi in cantiere e progettati. Ha parlato di lavoro, bonifiche, commercio, servizi e rilancio del turismo. Ma anche di salute, ricordando il suo progetto della Casa di Comunità.

Francesco Persiani si è poi soffermato sulla scuola speigando la necessità di "seri interventi per consegnare a ragazzi, docenti e personale edifici sicuri, idonei e all’avanguardia, senza lasciare indietro nessuno".

Il candidato ha ricordato che su molte questioni i progetti ci sono già, basta portarli in fondo. "Credo di aver fatto un buon lavoro per la città – ha detto – e sono contento che sia stato riconosciuto e apprezzato da tantepersone. Potevamo fare di più, certo, e questo è l’impegno che assicuro per la prossima legislatura. Ma va detto che altri interventi avrebbero potuto essere portati a termine entro il giugno di quest’anno se qualcuno – ha sottolineato il sindaco – all’interno della coalizione non avesse staccato la spina".

E qui sono scattati molti applausi dalla piazza al grido di "Vergogna" diretto ai cosiddetti ‘traditori’ (Guidi, Fratelli d’Italia e i fuoriusciti da Forza Italia). Tra il pubblico erano presenti molte persone vicine a Persiani che gli sonosempre state vicino. Tra questi, oltre all’ex capo di gabinetto Daniele Pepe, gli ex assessori Paolo Balloni, Andrea Cella, Nadia Marnica, Pier Giuseppe Cagetti, Francesco Mangiaracina e il presidente del Cermec Lorenzo Porzano.