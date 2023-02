"La maggioranza del Comune di Licciana si sta sfaldando" afferma Francesco Micheli, capogruppo d’opposizione della lista ‘Siamo Licciana’ commentando il post su Fb con cui l’assessore Mattia Zoboli ha annunciato le dimissioni per divergenze con il resto della giunta. "Ci attendiamo che,coerentemente a quanto scritto sui social, Zoboli esca pure dal gruppo di maggioranza in consiglio – Dice Micheli – L’ex assessore è persona da sempre dedita al volontariato ed al lavoro sul campo; disponibile nei confronti della popolazione e attivo nel risolvere i problemi, nonostante le scarse risorse che il Sindaco, ha deciso di mettere nella disponibilità delle deleghe a turismo, commercio e attività produttive". Per il capogruppo di opposizione le responsabilità delle dimissioni sono del sindaco Martelloni e del "suo modo di gestire quotidianamente il Comune".