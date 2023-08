Finalmente a casa. Pronti a festeggiare con Francesco Gabbani: "Canto per la mia città"

Carrara, 29 agosto 2023 – A poco più di una settimana dal concerto ’Finalmente a casa’ che Francesco Gabbani farà alla Imm il 9 settembre, in occasione del suo 41esimo compleanno, il cantante racconta come sta vivendo i giorni che lo separano da questo appuntamento. A parlare anche il suo manager Andrea Vittori, che in questa doppia intervista ha sottolineato che i motivi per cui è saltata la ‘Carrara Bier Fest’ non sono di competenza dell’organizzazione.

"Non siamo noi a gestire il calendario degli eventi in città", ha detto il manager. Intanto i biglietti veleggiano verso quota ottomila. "Sono incredibilmente emozionato all’idea di suonare a Carrara – racconta Gabbani –. Da anni i concittadini mi chiedevano di fare uno spettacolo dalle nostre parti". Sarà una festa collettiva per mostrare le bellezze paesaggistiche di Carrara". Gabbani ha chiesto al Comune di partecipare coinvolgendo i commercianti per la vendita di cibo e bevande, e la possibilità di ripetere l’evento, diverso da ogni altro concerto e cucito ad hoc sulla città, periodicamente.

"Quest’inverno abbiamo interpellato il Comune – spiega Vittori – trovando disponibilità. Il concerto è prodotto da Artist First che sta impegnandosi in questo ambizioso progetto". "Francesco ha scelto di non percepire un cachet da questo spettacolo – prosegue Vettori –, che comunque ha dei costi di produzione notevoli sia per il palco che abbiamo pensato, sia per il compenso di operai, tecnici del suono, delle luci e musicisti. Squadre di uomini che lavorano dietro le quinte ma il cui lavoro è fondamentale. Sappiamo che è un ‘anno zero’ ma abbiamo pensato di investire e di devolvere parte dell’incasso alla ricostruzione di alcune aree verdi di Marina di Carrara".

Poi i chiarimenti sull’affaire festa della birra. "Noi avevamo chiesto la disponibilità per il 9 settembre e ci è stato dato l’ok – prosegue il manager –. Ma solo perché è il compleanno di Francesco e l’idea di fare una grande festa in un luogo ampio come Carrarafiere ci sembrava ricca di appeal. La scelta di farlo in quella location è stata dettata da questioni di capienza, di logistica e di sicurezza. Onestamente tutto ciò che riguarda gli avvenimenti che hanno portato alla cancellazione della festa della birra non sono un argomento di nostra competenza. Il nostro impegno seguendo il desiderio di Francesco, è quello di mettere in luce le eccellenze del territorio e di generare un indotto con ricaduta positiva". "Quello del 9 settembre sarà molto più di un concerto – ha detto la sindaca Serena Arrighi –. Come amministrazione per noi è un vero piacere lavorare con Francesco Gabbani, ma lo è ancora di più ospitare un evento che ci consentirà di mostrare quanto la nostra città abbia da offrire".