Francesco e Sebastian, campioni italiani di astronomia

I campioni italiani di astronomia sono due studenti dello scientifico ’Marconi’. Si tratta Francesco Manetti e Sebastian Furlan, che hanno vinto a Cortina d’Ampezzo la finale nazionale nella categoria Junior 2 e Master. Francesco della prima C e Sebastian della quinta B, dopo questa vittoria, faranno parte degli otto studenti convocati per le Olimpiadi internazionali di astronomia 2023, e rappresenteranno l’Italia nel mondo. Alla finale di Cortina che si è svolta dal 18 al 21 aprile, partecipavano 90 studenti provenienti da tutta Italia, selezionati tra i 9323 iscritti alla competizione attraverso due precedenti gare. Del liceo erano presenti anche Salvatore Scicolone e Paolo Marino di 3°B, entrambi vincitori della gara interregionale. I finalisti sono stati accompagnati a Cortina d’Ampezzo dal professor Luca Angeloni, con il quale si sono preparati durante l’anno scolastico.

Gli studenti hanno dovuto affrontare una prova pratica, consistente nell’analisi di dati astronomici, e una prova teorica, in cui gli esercizi spaziavano dalle orbite di un sistema binario di stelle alle osservazioni del cielo dello scoiattolo Corty (la mascotte dei mondiali di sci di Cortina 2021), dal diametro dell’orizzonte degli eventi del buco nero al centro della Galassia fino al calcolo dell’ora del sorgere di Marte all’equinozio di autunno, nota la sua posizione in cielo nell’equinozio precedente. Per Francesco e Sebastian, così come per gli altri componenti della nazionale, sono previsti ulteriori allenamenti durante i mesi estivi: l’Istituto nazionale di astrofisica e la Società astronomica Italiana per i vincitori, hanno organizzato uno stage a Riace e osservatori astronomici professionali, al fine di affrontare le impegnative gare internazionali (teorica, pratica, osservativa), che quest’anno si terranno in Polonia per la categoria senior-master, per la categoria junior 2, la situazione è ancora in via di definizione vista la delicata situazione internazionale. A Francesco e Sebastian le congratulazioni del corpo docenti del liceo e della dirigente Stefania Figaia.