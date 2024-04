Francesco Cremoni espone a Palazzo Binelli

Venerdì alle 17 a Palazzo Binelli si inaugura la mostra di Francesco Cremoni ‘Dialoghi Plastici’. La personale del docente di tecniche del marmo e delle pietre dure dell’Accademia di belle arti di Carrara è curata da Beatrice Audrito, promossa dall’associazione ‘Amici dell’Accademia di belle arti di Carrara’ sotto il patrocinio di Fondazione cassa di risparmio di Carrara, Comune di Carrara, Accademia Aruntica, Accademia Albericiana e museo Ugo Guidi.

In esposizione una selezione di disegni e una ventina di sculture e opere in marmo dello scultore Francesco Cremoni, ma anche opere in diversi materiali plastici che l’artista sta attualmente sperimentando secondo nuove tecniche di innovazione e progettazione. Materiali che richiamano la versatilità con cui il marmo fa dialogare tradizione e innovazione.

L’esposizione dello scultore carrarese ‘Dialoghi Plastici resterà visitabile nelle stanze espositive di Palazzo Binelli fino al prossimo 4 maggio.