Francesca Bianchi presenta ’Io e Dalì’ sui giochi dei nonni

È uscito l’ultimo libro di Francesca Bianchi (nella foto) dal titolo "Io e Dalí-due cuori in gioco" dedicato ai giochi dei nonni. In una società dove le tecnologie hanno preso il sopravvento anche nei più piccoli, si rende necessario il recupero del tempo lento, della manualità, della creatività, fondamentali per la generazione di esperienze positive, anche per la capacità dialettica, espositiva e argomentativa. Il libro sarà presentato domani, alle ore 17, alla libreria Libri in Armonia di via Pacinotti a Massa alla presenza della scrittrice massese.