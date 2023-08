Francesca Bianchi ’Ambassador’ di Feisct

Francesca Bianchi è stata insignita del titolo di Ambassador 2023 Feisct (Federazione europea itinerari storici culturali turistici). Feisct ha tra i suoi obiettivi quello di affermare, tutelare e riconoscere i valori culturali, storici, sociali ed economici delle attività correlate allo sviluppo degli itinerari stessi. Promuove altresì iniziative in materia di turismo, cultura, sport, eventi informativi e formativi con la partecipazione a progetti finanziati dalla Commissione Europea. Scrittrice, presentatrice e operatrice culturale, Francesca è un’artista poliedrica che ha all’attivo tanti eventi dedicati in particolare al mondo del sociale. Per le sue attività, è stata insignita del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica, fa parte del direttivo del Premio San Domenichino e del comitato tecnico scientifico della Fondazione Nazionale Collodi. La presidente di Feisct, Sabrina Busato, insieme a Francesca Bianchi e alla sua associazione Bookcrossing Massa hanno già messo in atto una serie di collaborazioni e proseguiranno sulla strada della diffusione della cultura come veicolo di scoperta del territorio.