Frana sulla strada di Sorgnano. A rischio la viabilità per il paese

Pericolo a Sorgnano dopo che le piogge e l’umidità di questi giorni hanno fatto ricedere parte del terreno della storica frana della frazione a monte. La zona interessata dal cedimento è quella sulla strada che porta in paese. Il poggio sta cedendo e ieri mattina gli abitanti hanno allertato i soccorsi dopo che parecchia terra si è riversata all’improvviso sul manto stradale. E così sono arrivati gli agenti di polizia municipale per transennare la zona pericolosa. Adesso però il traffico in quel punto diventa ad un unico senso di marcia, mettendo in pericolo gli automobilisti che transitano per andare in paese o scendere in città. E ora i residenti temono che con le prossime piogge il poggio possa franare definitivamente, isolando la frazione con tutte le conseguenze negative del caso: gente che non può tornare a casa o andare a lavorare. Questa non è l’unica frana che interessa il paese di Sorgnano e che aspetta di essere messa in sicurezza da anni. Un cedimento importante della strada interessa anche la carreggiata (a scendere) poco dopo il parcheggio del paese. Mentre i residenti di Ficarbola stanno aspettando che partano i lavori di messa in sicurezza della fognatura che porta al cimitero, che ad ogni pioggia riversa in strada maleodoranti e pericolosi liquami per la salute. Sia per quanto riguarda il cedimento del manto stradale sia per la fognatura erano stati già stanziati i soldi per la messa in sicurezza, ma a distanza di mesi i lavori non sono ancora partiti.