"Frammentazione del centrosinistra? Causata da chi non crede nei partiti"

"La frammentazione del centrosinistra è causata proprio da chi non si riconosce nei partiti". Così interviene Guido Mussi (nella foto), candidato sindaco del Partito Repubblicano Italiano, nel dibattito in vista delle elezioni amministrative. "Alcuni candidati chiedono il compattamento dell’area di centrosinistra paventando la possibilità che, in difetto, si possa andare incontro ad un ballottaggio tra i due candidati del centrodestra. Ribadita, ancora una volta, la nostra appartenenza all’area del centrosinistra come, non possiamo non rimarcare l’anomalia che tale appello venga da chi non si riconosce in alcun partito istituzionalmente rappresentato, ma si sia autocandidato a rappresentare una coalizione alla quale è estraneo. Tutti definiamo la nostra Costituzione la più bella del mondo – sottolinea il candidato repubblicano -, ma allora non possiamo ignorarne i principi fondamentali. L’articolo 49 sottoliena l’importanza dei partiti ‘per concorrere con modo democratico a determinare la politica nazionale". "Il Pri è uno dei pochissimi partiti, per non dire l’unico, che ha resistito a tutte le turbolenze che hanno visto, ad una ad una, scomparire tutte le altre sigle storiche e siamo orgogliosi di partecipare a queste elezioni con la nostra storia ma nel contempo con le idee moderne ed innovative che ci contraddistinguono".