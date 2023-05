Fotografie per un censimento In piazza Alberica ’Obiettivo Italia’

Sabato e domenica in Piazza Alberica sarà allestito un set fotografico libero e aperto a tutti. Nella sede dell’Associazione Tiresia, il Club fotografico organizza l’iniziativa del ’censimento fotografico’. Le fotografie saranno gestite dell’Istat (Istituto Nazionale di Statistica) e dalla Fiaf (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche); successivamente verrà allestita a Torino una mega mostra con tutte le foto realizzate in tutto il territorio nazionale. Sitratta di 200 set fotografici in 200 località Italiane allestiti per raccogliere i ritratti degli italiani e realizzare il più ampio affresco corale della popolazione nazionale.

Il Club Fotografico Apuano partecipa al nuovo progetto collettivo nazionale organizzato da Fiaf, in collaborazione con Istat, in occasione del 75° anno di attività.

In tre quarti di secolo, dal 1948 anno della sua fondazione, la Fiaf ha fatto la storia della fotografia amatoriale italiana, facendosi sostenitrice e promotrice della cultura fotografica su tutto il territorio nazionale. Lo scopo è realizzare un progetto fotografico di rilevanza anche per discipline quali l’Antropologia Culturale e Sociale, la Sociologia, la Demografia, la Statistica. L’ampio corpus di immagini che saranno raccolte fornirà un ritratto dell’odierna società italiana e della sua composizione, con preziosi risvolti culturali, sociali e di costume. Contestualmente alla realizzazione degli scatti, saranno somministrate a campione delle interviste predisposte da esperti di varie discipline. I ritratti saranno esposti

a Torino, l’8 dicembre.