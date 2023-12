Fossone, servono altri sei mesi. Le cure intermedie attenderanno

CARRARA

Corsa contro il tempo per ultimare i lavori della Rsa di Fossone. Le cure intermedie dovranno attendere ulteriori sei mesi. E’ dello scorso 11 novembre un nuovo decreto della Asl per una variante in corso d’opera per e attuare una serie di modifiche e interventi imprevisti sulla struttura. I lavori furono sospesi e adesso possono riprendere. L’importo degli interventi supplementari ammonta a 113mila e 831 euro. Per realizzare i lavori previsti dalla variante sono necessari 161 giorni in più. Addio quindi alle previsioni della sindaca e a quel cronoprogramma che prevedeva l’apertura delle cure intermedie a fine mese. "Per l’esecuzione delle opere previste dalla variante risultano necessari maggiori tempi contrattuali – si legge nel decreto della Asl –, oltre ai giorni necessari per la realizzazione dei lavori parzialmente sospesi, vengono concessi giorni 161 di proroga". Nove le criticità individuate dal responsabile del procedimento, l’ingegnere Giancarlo Simoncini. "Presenza di più strati di guaina impermeabile da rimuovere sulle coperture e sui terrazzi dell’edificio, necessità di modificare i massetti delle pendenze in quanto i fori di scarico acqua risultano ad una quota non compatibile con le defluenze. Necessità di procedere alla rimozione dei detriti e materiali presenti nell’area di pertinenza per consentire all’impresa la propria organizzazione dei lavori. Necessità di procedere a nuovi infissi inquanto quelli esistenti erano degradati. Ripristino dell’intonaco e tinteggiature delle facciate. E ancora: "Necessità di modifica ed implementazione degli impianti elettrici come da nostra comunicazione, a seguito delle prove e verifiche effettuate sugli impianti esistenti, dalla ditta Spezzaferro. Necessità di modifica ed implementazione degli impianti meccanici derivanti dalla volontà della direzione lavori di modificare il posizionamento delle macchine esterne, in posizione facilmente raggiungibile per la manutenzione ed in maggiore sicurezza. Verifica delle pendenze del piazzale esterno e necessita di verifica pozzetti esistenti e di previsione con necessaria modifica delle quote. Inserimento di predisposizioni elettriche per il successivo impianto di illuminazione delle aree esterne". Intanto la direttrice dei lavori, l’architetto Gabriella Innocenti dello studio ‘Dodi Moss’, ha presentato una perizia di variante (relativa ai lavori in appalto) tesa al risolvere i problemi riscontrati nella Rsa di Fossone.

Alessandra Poggi