Fossone, paese ai raggi X Strade, luci e la ex scuola

Dalla manutenzione ordinaria alle ex scuole, passando per la scarsa illuminazione fino ad arrivare ai problemi della viabilità. Sono alcune delle criticità emerse durante la tappa a Fossone del tour di ascolto ‘A tu per tu’ con la sindaca Serena Arrighi, che giovedì ha incontrato la popolazione della frazione nella sala della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria.

Alla tappa di Fossone hanno partecipato anche la vice sindaca Roberta Crudeli e gli assessori Elena Guadagni, Moreno Lorenzini e Carlo Orlandi. La maggior parte delle lamentele di cittadini e commercianti ha riguardato la viabilità, ma sono stati richiesti anche interventi di pulizia delle strade e dei fossi, e la possibilità di tornare a vivere un importante luogo di aggregazione come era la ex scuola elementare. Richiesta alla quale l’assessore Guadagni ha risposto dicendo che saranno predisposte delle verifiche per capire gli interventi necessari a renderla nuovamente fruibile. "Fossone è una zona che si è sviluppata molto negli ultimi anni perché è una zona in cui si vive bene – ha detto la sindaca Arrighi – dove ci sono grandi spazi, ma anche dove c’è sempre stata una comunità coesa e affiatata. Il compito dell’amministrazione è quello di stare al passo con questo sviluppo e fare sì che gli abitanti e i commercianti di Fossone abbiano a disposizione tutti i servizi di cui hanno bisogno, che non si sentano mai periferia e possano andare orgogliosi del luogo in cui vivono e lavorano. Per questo abbiamo dato, e daremo sempre di più, grande importanza al decoro e alla pulizia, intervenendo non solo con la manutenzione ordinaria, ma anche con interventi straordinari necessari a risolvere problemi piccoli e grandi. Penso alla pulizia capillare e diffusa, al decoro urbano, alle asfaltature e a tanto altro. Le tante segnalazioni che ci sono arrivate sui problemi legati alla viabilità credo siano un sintomo di come allo sviluppo residenziale dell’area, non abbia fatto seguito in questi anni un’adeguata progettazione anche dal punto di vista urbanistico. Per questo dovremo cercare di provare a immaginare soluzioni per risolvere molti dei problemi che ci sono stati segnalati". Per quanto riguarda viabilità, sensi unici e parcheggi ha assicurato l’assessore Guadagni "inizieremo ad analizzare i singoli casi per provare a venire incontro alle richieste dei residenti".