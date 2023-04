Fossone: Arrighi incontra i cittadini

Il tour della sindaca Serena Arrighi ‘Fuori dal Comune. A tu per tu con la sindaca’ oggi alle 17 fa tappa a Fossone. La campagna di ascolto dell’amministrazione si svolgerà nella parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, in via Cavaiola 4. La sindaca Serena Arrighi assieme ad una delegazione di assessori e consiglieri comunali incontrerà abitanti e commercianti del paese per confrontarsi sui loro problemi e necessità.

Si tratterà del quarto appuntamento a tu per tu con la sindaca, che prevede a rotazione, due incontri mensili in tutti i paesi e i quartieri cittadini. Nelle scorse settimane Arrighi siè confrontata congli abitanti di CAstelpoggio, con quelli di Marina e con quelli di Avenza con cui ha avuto modo di confrontarsi più o meno animatamente. Nelle conferenze, tutte molto artecipate, i cittadini hanno avuto modo di ascoltare progetti e iniziative del Comune e nel contempo di esternare criticità e problemi sulla vita dei vari quartieri.

Il prossimo appuntamento è per mercoledì 3 maggio con un incontro dedicato al centro storico di Carrara.