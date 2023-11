Fossola, topi davanti alla scuola materna: la protesta di Baruzzo

Topi nell’isola ecologica di Fossola, a due passi dalla scuola dell’infanzia. I ratti attirati dagli odori dei residui di cibo negli ultimi tempi stanno visitando l’isola ecologica a tutte le ore, nella speranza di trovare del cibo. Una situazione malsana che i genitori dei bambini della scuola dell’infanzia hanno già fatto presente all’amministrazione e a Nausicaa, ma senza trovare risposta. Per questo il coordinatore di Fratelli d’Italia Lorenzo Baruzzo si è fatto portavoce della protesta dei genitori. "Considerando che i ripetuti appelli dei genitori sono rimasti inascoltati – scrive Baruzzo –, chiediamo alla sindaca di Carrara Serena Arrighi, responsabile della salute pubblica, di intervenire con urgenza per far sanare una situazione che potrebbe rappresentare un pericolo per la salute dei bambini a causa della presenza dei topi, che si aggirano nei paraggi della scuola dell’infanzia. Una presenza non gradita visto che è risaputo che i topi sono portatori di pericolose malattie".