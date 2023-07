Fossola, coro sul degrado Strade e incuria i problemi

Strade colabrodo e marciapiedi fatiscenti. A breve il nuovo sottopasso. Si è tenuto Ieri l’incontro in piazza a Fossola, con la sindaca Serena Arrighi. Un folto gruppo di persone per parlare soprattutto di degrado. Toppe di asfalto qua e là, chi addirittura avendo la taverna si ritrova le infiltrazioni in casa perché il marciapiede non trattiene l’acqua. Abito in via Magenta -racconta una signora- hanno rifatto una parte di marciapiede ma è pieno di buche. Se piove l’acqua mi entra nel rustico. Chiesi agli operai di risolvere la questione durante i lavori, ma non fu possibile. Non posso metterci mano perché il marciapiede non è di mia proprietà". Stessa dinamica per via Vecchia di Fontia dove i lavori per la fibra hanno lasciato l’asfalto a macchia di leopardo. Su questo tema la sindaca presenta il progetto per l’approvazione del ‘regolamento manomissione strade’. "Le società che lavorano con fibra ottica, gas o acqua -spiega-, intervengono e si limitano a fare il pezzo necessario all’intervento. Con il regolamento noi imporremo a queste società di operare su una striscia continua di riempimento in funzione dell’intervento. Questa cosa esiste già in altre realtà. Lo adotteremo a breve per evitare quegli Interventi che si limitano alla sola toppa". Poi continua con il sottopasso. "E’ stato deciso di fare un’opera completa anche per i disabili. Un progetto da 300mila euro. Centrale sarà la sicurezza che riguarda i ragazzi che vanno a scuola e che sia fruibile a tutti". Tra le domande viene sollevata la questione dello Zaccagna e dell’ex liceo scientifico. "Queste scuole sono di competenza provinciale ma il territorio è nostro. Per quanto riguarda lo Zaccagna il cantiere è avviato e possiamo solo confidare nelle tempistiche. Sull’ex liceo scientifico è nota la situazione di degrado. Abbiamo segnalato alle autorità. Bisogna innanzitutto capire cosa ha senso fare per evitare questo tipo di situazioni". Presenti all’incontro: Carlo Orlandi, assessore alle partecipate; Roberta Crudeli, assessore alla sanità; Elena Guadagni, ai lavori pubblici e Moreno Lorenzini, all’ambiente.