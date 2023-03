Fosso Calatella in sicurezza Ok della Regione al progetto

Il progetto di messa in sicurezza del fosso Calatella elaborato dal Consorzio di bonifica Toscana nord non dovrà passare dalla Valutazione di impatto ambientale. In queste ore gli uffici della Regione Toscana hanno escluso il documento nell’ambito di procedura di assoggettabilità con una motivazione ben chiara: "l’istruttoria svolta ha messo in evidenza i benefici dovuti alla realizzazione delle opere in progetto e non ha messo in evidenza impatti negativi significativi dovuti alla realizzazione ed all’esercizio". Quindi via libera per un progetto che di base non ha un valore altissimo, l’anno scorso si parlava di 250mila euro ma la cifra è certamente destinata ad alzarsi, anche a causa dell’aumento dell’inflazione, dei costi dell’energia e delle materie prime. Un’opera semplice, nella sua definizione, ma attesa dagli abitanti della zona e richiesta a più riprese in particolare dal Comitato degli alluvionati di Ricortola, Bondano, Partaccia e Ricortola con in prima fila il presidente Ivo Zaccagna, oltre alla pressione che hanno fatto anche alcune forze politiche. La proposta progettuale è volta alla riduzione del rischio idraulico e ad un drenaggio più efficace delle acque superficiali attraverso il Fosso Calatella sino al fosso Calatella al mare nel distretto idraulico del torrente Ricortola. Gli interventi proposti riguardano l’inversione del deflusso nel primo tratto del fosso Calatella, il congiungimento dello stesso al Calatella al Mare, la completa riprofilatura dell’intero fosso con ampliamento delle sezioni idrauliche e adeguamento dei tratti tombati, il potenziamento della stazione di sollevamento presente in prossimità di via Silcia per il trasferimento delle portate incrementate direttamente nel torrente Ricortola al fine di evitare aggravi di rischio a valle. L’analisi effettuata dagli uffici regionali e dagli enti coinvolti nella procedura ha escluso "la presenza di effetti negativi significativi sull’ambiente, e che è emersa l’indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell’intervento". C’è solo un aspetto in particolare di cui tenere conto e riguarda come sempre i vincoli dovuti alle aree Sito di interesse regionale e nazionale, alle mancate bonifiche e all’impossibilità di restituire agli usi legittimi tutte le aree. La zona di intervento ricade infatti in un territorio con "potenziale contaminazione delle aree del Sir del suolo e della falda, in attesa di nuovi accertamenti, si chiede al proponente di verificare preventivamente all’effettuazione degli interventi di scavo, lo stato dei suoli in termini di eventuale contaminazione".

Francesco Scolaro