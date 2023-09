Fossi interrogail Governosull’acciaio

Emiliano Fossi interroga il Governo sulla Sanac. "Nessuna strategia sull’acciaio". Il deputato del Pd e segretario regionale del partito, scrive che "sulla Sanac è la terza volta che il ministero del Made in Italy viene a Montecitorio a rispondere ad interrogazioni, ma alle continue promesse non è ancora seguito alcun atto concreto. Quello che emerge oggi è che la cassa integrazione per 100 lavoratori sta per finire e del bando per la vendita del sito produttivo si sono perse le tracce. Manca – denuncia Fossi – una strategia del governo Meloni sulla produzione di acciaio nonostante la sua importanza nella filiera nazionale industriale".