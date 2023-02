Fosdinovo, progetto per il bosco Intervento sul Monte Sprugola

Un progetto per "accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" di Monte Sprugola a Fosdinovo ha ottenuto un contributo di 126.604 euro dalla Regione Toscana. L’intervento permetterà ad escursionisti e visitatori non solo di stare a pieno contatto con la natura, ma di comprendere la stretta relazione esistente fra il bosco, il lavoro dell’uomo e l’importanza di gestire e proteggere una risorsa vitale che per secoli è stata fonte di sostentamento, oltre a valorizzare la ‘risorsa bosco’.

A Monte Sprugola verrà dunque realizzato un punto ristoro attrezzato e ripristinato un anello sentieristico ad uso ciclo-escursionistico ed equestre in un’area che si estende per 2 ettari. Saranno create piazzole per pic-nic, punti sosta e osservazione con tabelle esplicative delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche, caratterizzazione e gestione dei circostanti siti boscati. L’intervento consentirà l’accesso in sicurezza anche alle persone diversamente abili, che potranno godere dei benefici psicofisici del bosco. I sentieri saranno infatti senza barriere per chi si muove con carozzine o stampelle. Il progetto prevede anche interventi su una parte di itinerari già esistenti nel Comune di Fosdinovo per creare un percorso ad anello di 8 Km, che unisce il borgo di Fosdinovo capoluogo e Tendola e Pulica, raccordando il tracciato al punto ristoro attrezzato di Monte Grugola e al Museo Audiovisivo della Resistenza delle Prade. "Un positivo esempio – sottolinea l’assessore Giorgio Bonalume (nella foto) – di reperimento e utilizzo di risorse di fondi comunitari per la buona gestione del territorio."

Roberto Oligeri