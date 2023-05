Fosdinovo ospita l’artista Polyviou con ’Una boccata d’arte’

Dal 24 giugno al 24 settembre 2023 torna ’Una boccata d’arte’, il progetto d’arte contemporanea promosso da Fondazione Elpis in collaborazione con Galleria Continua e con la partecipazione di Threes. Ogni anno 20 borghi di tutta Italia, uno per ogni regione, accolgono 20 artiste e artisti italiani e internazionali di età, formazione e pratiche differenti. Invitati a trascorrere un breve periodo di residenza, gli artisti realizzano 20 interventi in relazione con la storia e le tradizioni del luogo e di chi lo abita.

Le inaugurazioni si terranno sabato 24 e domenica 25 giugno in tutti i borghi. Nell’ambito della quarta edizione di ’Una boccata d’arte’, per la Toscana sarà il borgo di Fosdinovo ospitare un intervento d’arte contemporanea realizzato dall’artista Theodoulos Polyviou (Nicosia, Cipro, 1989), coordinato da Gabriele Tosi. Borgo di crinale di circa 4.500 abitanti, Fosdinovo è sovrastato dal castello dei Malaspina, risalente al XII secolo, attorno al quale si è sviluppato il paese. Qui, su invito dei promotori dell’iniziativa, Theodoulos Polyviou trascorrerà un periodo di residenza entrando in relazione con la storia del borgo e con i suoi abitanti. Convogliando le peculiarità del luogo e la propria ricerca personale, l’artista restituirà alla comunità un intervento inedito prodotto in relazione al territorio e all’esperienza vissuta, visibile per tutta l’estate.