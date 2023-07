"Fosdinovo: Libri in prestito nella biblioteca in piazza - Mutuo Soccorso di Tendola aderisce al Progetto Libro Sospeso"

Per promuovere la lettura col libero scambio di libri, riviste e fumetti, la Società Mutuo Soccorso di Tendola, non nuova dd iniziative che prevedono il coinvolgimento della popolazione, ha aderito al Progetto Libro Sospeso. "Abbiamo collocato in una nicchia nella piazzetta del Castello, una piccola biblioteca sospesa donata dalla famiglia Mariani-Roversi. Una casetta dove si può prendere un libro che vi è depositato - spiega Mario Mariani presidente della Mutuo Soccorso - ma dopo averlo letto bisogna riportarlo, oppure si può depositarne un altro. Credo sia la prima iniziativa in questo settore, a Fosdinovo sicuramente e si può contribuire alla dotazione libraria della casetta donando libri, possibilmente in buono stato di conservazione. Ma perché la scelta di posizionarla nella Piazza del Castello. "In quella piazza, interna al paese e posizionata nei pressi del campanile, vi è collocata anche la panchina rossa ed annualmente vi teniamo una manifestazione in ricordo della giovane Vanessa Simonini, uccisa a Gallicano nel 2009 da un uomo che si spacciava per amico. La Piazza del Castello ha ormai la giusta identità culturale per vedervi coinvolta tutta la popolazione nei vari eventi a carattere sociale che si succedono specialmente nella buona stagione".

Roberto Oligeri