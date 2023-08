Apre oggi con Fabio Genovesi la rassegna ’Scrittori in Borgo’ a Fosdinovo. L’autore di Forte dei Marmi, definito la voce culturale delle telecronache Rai al Giro d’Italia, con Alberto Rollo presenta in piazza Sauxillanges alle 18.30 l’ultimo romanzo: ’Oro puro’ che racconta la navigazione di Colombo come mai è stato fatto prima. Il lettore viene calato dentro una grande avventura umana, esistenziale e sentimentale, che si snoda attraverso imprese, amori, crudeltà e improvvise tenerezze, svelando come dietro la scoperta occidentale delle Americhe si nascondano violenze, soprusi, malintesi, e l’insopprimibile, eterno istinto degli uomini a prendere, consumare e distruggere tutto.