Fosdinovo, 2 candidati per il Pd. La sindaca Bianchi è pronta ma c’è anche il vice Moriconi

Non è cosi automatico il sostegno del Partito Democrativo alla sindaca uscente di Fosdinovo, Camilla Bianchi, pronta a candidarsi per il terzo mandato. L’assemblra comunale del Pd si è riunita proprio per decidere sulle prossime elezioni. E durante l’assemblea, insieme alla candidatura della sindaca Bianchi, è uscita anche la proposta di sostenere il segretario comunale Antonio Moriconi, ora vicesindaco, che ha accettato di mettersi a disposizione. Camilla Bianchi già nei giorni scorsi aveva dichiarato al nostro giornale la sua scelta di ricandidarsi che ha confermato di fronte all’assemblea, ha espresso formalmente la volontà di correre per il terzo mandato come lo consente la legge.

Una poltrona dunque ambita da due diversi potenziali candidati e, preso atto della situazione, l’assemblea dovrà ora decidere formalmente le modalità di scelta dell’aspirante sindaco. Possibile dunque che si vada alle primarie aperte oppure si scelga con una votazione fra gli iscritti nel corso della prossima assemblea convocata per oggi nella sede di via Melara a Fosdinovo, alle 21.

"Il PD di Fosdinovo , non attende la nomina della segreteria provinciale – afferma l’attuale sindaca del Pd Camilla Bianchi – e così facendo si pone al di fuori delle regole del partito in quanto penso che durante un congresso non si possano prendere decisioni di quel tipo, legittime senza dubbio ma devono attendere la nomina del segretario provinciale, non è corretto un percorso fatto così, non è rispettoso di un partito, che è il congresso".

Roberto Oligeri