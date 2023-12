Forze fresche per la polizia: arrivano 15 ispettori

Forze fresche per contrastare il crimine (nella foto). Nuovi agenti che andranno a potenziare i presidi della sicurezza nella nostra provincia. Ieri mattina il questore della provincia di Massa Carrara Santi Allegra, ha incontrato nella sala riunioni della Questura i 15 nuovi poliziotti appartenenti al ruolo ispettori che, al termine del 18esimo corso per vice ispettori, sono stati assegnati dal dipartimento della polizia di Stato alla Questura di Massa Carrara e al Commissariato di Carrara.

I nuovi ispettori, che vantano varie esperienze in molti settori della polizia di Stato, maturate in diversi anni di servizio in varie regioni d’Italia (Sicilia, Campania, Toscana, Calabria), nel corso dei quali hanno accresciuto le proprie doti e qualità professionali, saranno assegnati ai vari uffici della Questura e del Commissariato, per rendere un miglior servizio in favore dei cittadini, nell’ottica di garantire il perseguimento sempre piu’ efficace della prevenzione e repressione dei reati.

Il questore, dopo un saluto di benvenuto ai nuovi poliziotti, ha formulato loro i migliori auguri per i nuovi incarichi che andranno a ricoprire al servizio della comunità nella nostra provincia. Il vertice della polizia ha augurato a nuovi arrivati un buon lavoro. Un ulteriore potenziamento per la polizia di Stato del nostro territorio, alle prese tutti i giorni con i pattugliamenti e i posti di blocco, le indagini contro persone che potrebbero aver commesso un reato. Una bella notizia per Massa e Carrara che vedrà quindi aggiungersi al personale presente, già molto qualificato, altre forze fresche per garantire la percezione di sicurezza a tutta la provincia.