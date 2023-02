Forze fresche per il futuro del territorio I leader del domani si mettono a confronto

Solitamente alla fine di un dibattito si cerca di delineare un vincitore che per eloquenza, contenuti ed idee sia stato superiore agli altri: bene questo venerdì sera, in occasione del dibattito tra tutti i rappresentati giovanili dei partiti locali, non c’è stato. La vera vittoria è stata finalmente quel tavolo, pieno di ragazzi tutti giovani, che si sono seduti faccia a faccia rompendo la vergogna di un pubblico più grande e politico e discutendo su macro-temi che riguardano la nostra nazione, un primo atto che speriamo possa avere seguito. Più che i temi in sé, toccati solamente di sfuggita visto il tempo per forza di cosa ristretto, a venire fuori sono stati proprio i giovani, le loro idee e le loro appartenenze politiche, e questo fervore tra gli ’under’, sia in vista delle prossime comunali sia per il futuro, non può far che ben sperare e deve essere calamita per tutti i giovani. Il dibattito è stato organizzato dal ’Movimento quadrifoglio’, fondato da i giovani Alessandro Belli, Edoardo Barbieri, Alessio Fatticcioni, Cesare Giannelli, Pietro Baialardo e Matteo Lazzini proprio con lo scopo apartitico di avvicinare le nuove generazioni alla politica, al sociale, alla cultura ed all’arte; e per adesso la...