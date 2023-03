Forza Italia non resta a guardare. "Al lavoro per costruire un partito liberale e strutturato all’interno dell’amministrazione Persiani – dichiarano Emanuele Ricciardi, commissario provinciale e Pier Giuseppe Cagetti, comunale –. Il coordinamento provinciale prende atto di quanto determinato dai probiviri di FI in merito alla espulsione di Domenico Piedimonte e Stefano Benedetti. A livello umano c’è sempre dispiacere per i percorsi e i rapporti che si interrompono, ma da parte nostra le questioni non sono mai state e mai saranno personali. Purtroppo è mancata la disponibilità di alcuni a collaborare nel rispetto della linea del partito assunta dagli organi provinciali e comunali. Ciò anche e soprattutto per la sfiducia, a due mesi dalle elezioni, all’amministrazione Persiani. Siamo comunque al lavoro, in queste settimane, per costruire un movimento liberale e strutturato: nel farlo abbiamo intenzione di adoperarci senza attaccare o necessariamente alzare i toni nei confronti degli altri, come fra l’altro non abbiamo mai fatto. È il tempo delle proposte e la nuova Forza Italia vuole spendere bene le proprie emergie in linea con l’amministrazione sobria e produttiva di Francesco Persiani. Siamo lieti di essere stati compresi e legittimati, nella direzione intrapresa, dagli organi nazionali. Oltre ad una lista civica, campeggerà anche lo storico simbolo Pli".