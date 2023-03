Forza Italia Lo strappo Mallegni detta la linea "Al fianco di Persiani La sfiducia? Atto grave"

di Alfredo Marchetti

"Forza Italia conferma il sostegno al sindaco Francesco Persiani". Non lascia spazio a intepretazioni il coordinatore regionale Massimo Mallegni. E non ha nemmeno intenzione di venire incontro a chi, in consiglio comunale, ha decretato il crollo della giunta Persiani. Sta di fatto che la crepa nel partito c’è e si vede pure.

Qual è la linea ufficiale di Forza Italia alle amministrative?

"Lavorare nell’interesse dei cittadini, essere coerenti con le politiche di centrodestra e confermare le distanze dalla mozione del Pd che ha causato la fina dell’amministrazione Persiani. Chi di centro destra l’ha votata ha commesso un grave atto irreparabile sotto ogni punto di vista. Voglio invece ringraziare sia l’assessore Giuseppe Cagetti che il consigliere Matteo Bertucci per la responsabilità dimostrata e l’alto senso delle Istituzioni"

Quali linee adotterà per i ’dissidenti’?

"Quali dissidenti? Qui ci sono persone che contravvenendo al loro mandato hanno preso una decisione. I provvedimenti sono quelli previsti dallo statuto. Spero che avendo fatto tali scelte capiscano in autonomia quale decisione assumere"

Cosa risponde alle critiche a lei mosse, ovvero che Persiani ha sempre dettato la linea in questi anni, lasciando poco spazio?

"Ho fatto il sindaco per tanti anni ed ho sempre dettato la linea. Questo è lo spirito della legge per l’elezione diretta del primo cittadino. Non eleggiamo persone per simpatia o antipatia, ma per capacità. Questa amministrazione ha secondo noi ben amministrato e sono certo che i cittadini la premieranno rieleggendo Persiani sindaco di Massa".

Incassata la fedeltà di Forza Italia, il primo cittadino sorride anche alle lusinghe dell’altro alleato, la Lega: "Il gruppo massese di Fdi ha preferito pugnalare alle spalle la sua stessa maggioranza di centro destra, chiudendo definitivamente le porte a qualsiasi ulteriore possibilità di accordo. Saranno i cittadini a giudicare questo tradimento di una coalizione e di un programma e lo faranno col voto il 14 e 15 maggio. Da oggi per la Lega comincia ufficialmente la corsa verso il Persiani Bis, per continuare il percorso abbracciato nel 2018".