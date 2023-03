Forza Italia Guerra aperta "Il partito? È spaccato"

Continuano ad arrivare reazioni politiche al crollo della giunta Persiani. Al vetriolo l’attacco del l’ex capogruppo in consiglio comunale Luca Guadagnucci. "Persiani ha tentato di sviare il vero motivo della mozione di sfiducia: il problema della leadership e dei troppi errori commessi. Dieci consiglieri di maggioranza lo hanno sfiduciato e anche nelle file della Lega vi erano assenze assai importanti in occasione del voto di sfiducia, tra le quali il capogruppo. Gravi, infondate ed inopportune le accuse mosse ai consiglieri ’ribelli’, di personalismi e tradimento che rinviamo ai mittenti, poltronari di ferro. L’esegesi della mozione di sfiducia svolta dal primo cittadino in consiglio era uno specchietto per le allodole, che ha distratto i meno attenti e più faziosi ma non certo la maggioranza dei cittadini, che ben avranno notato, tra l’altro, l’arroganza e l’inadeguatezza di Persiani. In Forza Italia stiamo vivendo una chiara spaccatura. Persiani è sostenuto da un commissario provinciale non eletto ed ex Pd, Emanuele Ricciardi, dall’ex assessore Pier Giuseppe Cagetti, anche ex vice sindaco dell’amministrazione rossa di Montignoso, e infine Matteo da Bertucci, d’estrazione socialista; poco vi trovo di centro destra e, francamente, rimango sorpreso dal commissario regionale Mallegni che disdegna Persiani ma lo appoggia, nonostante quest’ultimo l’abbia preso a schiaffi, metaforicamente parlando, ogni volta che si sono incontrati. La FI che sostiene Guidi composta da Sergio Menchini, membro dell’esecutivo regionale, Stefano Benedetti, presidente del consiglio, da me, capogruppo in consiglio e dal coordinamento comunale, cercherà ancora una improbabile sintesi nel partito, ma i margini di composizione sono assai ridotti, stanti le scellerate decisioni del coordinatore regionale, già foriere di disfatte, compresa la sua".

Il sindaco è sotto attacco anche da parte di chi aspira a sfilargli la poltrona di sindaco, ovvero l’ex parlamentare Fabio Evangelisti, sostenuto da sette liste civiche: "Alcuni dei temi elettorali forti della destra di cinque anni fa (a partire dalla sicurezza) sono stati smentiti dai fatti al punto che gli errori e i limiti, le incongruenze e le inadeguatezze del sindaco Persiani sono stati denunciati da quegli stessi consiglieri comunali che lo avevano sostenuto e che, l’altra sera, hanno voluto ricordate fallimenti conclamati e scelte sciagurate dell’amministrazione: dal regolamento del marmo all’urbanistica, dalle bonifiche alle scelte sulle aree della zona industriale, fino alla bocciatura clamorosa del piano dell’arenile. Si apre, quindi, una campagna elettorale durante la quale voleranno gli stracci fra le componenti di quel centrodestra che aveva passato nottate a festeggiare sotto il palazzo del Comune e che, una volta finita l’esaltazione della vittoria, non ha saputo portare né competenze né esperienze né capacità nell’amministrare e nelle scelte".