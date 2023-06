Forza Italia dopo Silvio Spediacci l’unificatore "Ho incontrato Persiani Il dialogo è riaperto"

di Alfredo Marchetti

Si è emozionato ad ascoltare l’assordante silenzio di piazza Duomo all’arrivo del feretro. La marea di persone, le bandiere del Milan, i cori da stadio, le lacrime della gente comune. Gianenrico Spediacci, fresco commissario provinciale di Forza Italia era ai funerali del fondatore del partito, Silvio Berlusconi. Una presenza che l’esponente politico locale ha giudicato doverosa, per dare il giusto saluto a colui che è stato uno dei protagonisti indiscussi della politica italiana degli ultimi 30 anni. "Mi sono davvero emozionato – racconta –, vedere gente arrivata da tutta Italia per rendere omaggio al presidente è stata una cosa davvero unica. Gli applausi, il silenzio subito dopo, davvero una cosa che rimane impressa nella mente e nel cuore".

La nomina di Spediacci a commissario provinciale è arrivata poco prima che il partito perdesse il suo pilatro politico. Come se non bastasse, a livello provinciale ci sono mal di pancia da curare, rapporti da riallacciare, legami da non strappare con i consiglieri comunali entrati sì con Forza Italia, ma appartenenti a forze di associazionismo. Spediacci è chiamato a ricoprire un ruolo molto delicato, che lui stesso definisce "di unificatore". In passato ha dimostrato di essere un uomo pragmatico e questa sfida sembra non spaventarlo. "Quando ho accettato di ricoprire questa carica – racconta – sapevo che le condizioni del partito non erano ottime, ma questo non mi ha portato a rispedire al mittente l’offerta, perché credo nei valori fondanti del partito e sono sicuro che potremo portali ancora avanti, nel nome di colui che ha fondato Forza Italia. Si apre una fase nuova per noi, ma sono anche sicuro che noi diremo ancora con forza la nostra: il centrodestra ha bisogno di un partito moderato, che parla al popolo delle partite Iva, che guarda al futuro con ottimismo. Non spariremo: i sondaggi dopo l’addio di Berlusconi ci attestavano sul 13 per cento, possiamo ancora essere determinanti. Non credo che i nostri elettori vadano da Renzi o Calenda e neppure che saremo assorbiti da FdI o Lega, siamo diversi. Abbiamo una persona che ispira molta fiducia, Antonio Tajani, che ha una forte credibilità all’estero, ha dimostrato di essere la guida per il partito. Noi siamo dalla parte dell’Italia che produce".

Forza Italia in questi giorni aveva attaccato il sindaco Francesco Persiani: pietra dello scandalo un assessore in meno promesso a inizio campagna elettorale. Spediacci ha incontrato il primo cittadino per fare chiarezza: "C’è un dialogo aperto con Persiani. Ho riportato le riflessioni del regionale e gli ho ricordato la promessa che aveva fatto ai vertici per partito. Era consapevole che dopo lo strappo interno al nostro movimento Forza Italia non avrebbe fatto grandi numeri, ma anche lui ha riconosciuto il nostro grande supporto in campagna elettorale. Si è riaperta una strada dopo la ’frattura’ dei giorni scorsi, sono sicuro che potremo tornare a essere di nuovo sulla stessa lunghezza d’onda. Per quanto riguarda i consiglieri comunali, abbiamo un buon rapporto con le associazioni, anche in questo caso sono sicuro che troveremo una soluzione che accontenti tutti. Il mio obiettivo è chiaro: ricostruzione per tornare a essere il partito che tutti conoscevano. Lo dobbiamo al presidente".