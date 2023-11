Forza Italia divisa in due. Ferri si schiera con il no

La variante Sogegross crea nuove tensioni all’interno di Forza Italia, stavolta a livello provinciale. Il partito sta vivendo mesi carichi di tensione, con continui stravolgimenti ai vertici e in attesa di un congresso nazionale che dovrebbe sancire nuovi indirizzi e leadership. In consiglio comunale i rappresentanti eletti nella lista di Forza Italia hanno votato a favore, ossia Sergio Bordigoni e Alessia Casotti, senza intervenire nel merito del documento poi approvato. Ed è di poche settimane fa il siluramento di Matteo Bertucci poi sostituito da Matteo Basteri. A emettere un giudizio tranciante sia sul progetto sia sulla situazione politica è un esponente di spicco del partito che interviene da esterno ma comunque con un peso che certo non potrà essere ignorato dai vertici. Il sindaco di Pontremoli, Jacopo Ferri, è durissimo "l’amministrazione Persiani sta compiendo una serie di errori politico-amministrativi rilevanti", scrive e li elenca in sei punti: "Rischia - al contrario di quanto sostenuto - di danneggiare il suo territorio, le sue aziende e la sua gente sul delicato piano del lavoro. Forza una previsione di sviluppo urbanistico precedentemente assunta con serietà, ponderazione ed omogeneità. Contraddice convinzioni storiche del centrodestra, indirizzate da sempre alla difesa delle piccole medie imprese. Strappa con ‘violenza’ il lento e flebile tentativo di molti di riavvicinare all’amministrazione tutti i partiti ed i movimenti di area. Casca, di nuovo, nella tentazione di decidere senza condividere e senza ascoltare. Utilizza in tutto questo l’arma del ‘blitz’ istituzionale, mai foriera di buoni sviluppi e strumento che alimenta inevitabilmente dubbi e preoccupazioni".

Ferri dichiara di sentirsi parte del fronte del ‘no’ alla variante e invita gli stessi oppositori a non fermarsi nella battaglia ma "a lavorare con lucidità ed in profondità sulle osservazioni, sui vizi procedurali, sulle contraddizioni".