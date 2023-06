Forza Italia batte i pugni sul tavolo "Manca un assessore al conto"

di Alfredo Marchetti

La luna di miele tra il sindaco Francesco Persiani e Forza Italia sembra già finita. Pietra dello scandalo l’assenza di uno dei due assessori in giunta che, secondo il partito del Cavaliere, il primo cittadino avrebbe promesso a Forza Italia. E, mentre cambia la guida provinciale, con l’uscita di Emanuele Ricciardi e l’ingresso di Gianenrico Spediacci, il regionale batte cassa e chiede un incontro urgente con il sindaco. Si preannuncia un primo consiglio comunale infuocato quello del 20 giugno alle 17, con i consiglieri Matteo Basteri e Alessia Casotti, eletti con ’Ascoltare per fare - Forza Italia - Pli’ che ci tengono a sottolineare la loro "appartenenza al civismo" e "il pieno sostegno a Persiani", e FI pronta a dare battaglia fuori dagli scranni comunali, ora ’priva’ dei suoi rappresentanti. "Chiediamo un incontro al sindaco – dice FI –: la nostra scelta a seguito del coordinamento provinciale, riunitosi questa mattina (ieri, ndr) alla presenza del nuovo commissario Spediacci, del coordinatore regionale Marco Stella e della parlamentare di riferimento del territorio onorevole Deborah Bergamini".

"Per fare un percorso insieme servono rispetto reciproco e coerenza - sottolineano Spediacci, Stella e Bergamini -. Non vogliamo neanche pensare che Persiani voglia fare a meno di noi, che rappresentiamo il centro moderato, popolare e liberale, a cui guardano anche le liste civiche. Forza Italia ha sostenuto da subito la ricandidatura per un secondo mandato del sindaco Persiani, convinti che fosse la scelta giusta e migliore, nonostante un pezzo significativo del centrodestra si sia spaccato proprio sul suo nome scegliendo al primo turno una candidatura alternativa. Noi siamo stati coerenti e leali".

"Noi - evidenzia Forza Italia - ci siamo spesi senza riserve per la vittoria di Francesco Persiani, portando a Massa, in campagna elettorale, il vice premier e coordinatore nazionale del nostro partito, Antonio Tajani, ministri, sottosegretari, deputati e senatori, tra cui il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, responsabile nazionale enti locali. Dopo che il sindaco ci aveva chiesto il nome di un uomo e di una donna da mettere in giunta, e che noi gli abbiamo fornito presentandogli una rosa di persone, abbiamo appreso solo dalla stampa che per Forza Italia, in giunta, c’è soltanto un uomo, Matteo Bertucci. Ma come mai il nome della donna è sparito? È evidente che si pone un problema di coerenza e rispetto".

Non lascia adito a polemiche l’ormai ex commissario Ricciardi: "La mia decadenza? Era tutto programmato. Avevo già espresso la mia volontà: dimettermi al termine dell’esperienza di voto. Poi è stato scelto così, va benissimo. Dal regionale basta vedere la competenza espressa nell’imporsi per avere due assessori: ne abbiamo soltanto uno... Cosa farò ora? Se il tempo sarà bello me ne andrò al mare".

Ha voglia di ridare slancio al partito che alle ultime elezioni ha preso 1340 preferenze il nuovo commissario Spediacci: "Sono pronto a incontrare in settimane tutti i commissari comunali presenti sul territorio. Il nostro obiettivo è aprire il partito alle persone. Riorganizzeremo il partito a livello provinciale, ci sono delle scadenze da rispettare, il prossimo anno abbiamo le elezioni in sette comuni della Lunigiana e dobbiamo farci trovare pronti. Ci saranno poi forse le Provinciali e sicuramente le Europee. Ringrazio il coordinatore regionale Stella e l’onorevole Bergamini per la fiducia che mi hanno concesso. Ci metterò tutta la passione necessaria per ridare slancio al nostro partito. Da domani ci mettiamo subito a lavoro".