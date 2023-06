Forno ricorda l’eccidio "La politica vince la guerra Il valore guida è la pace"

Antifascismo, resistenza, costituzione: sono i temi affrontati dal presidente nazionale Anpi, Gianfranco Pagliarulo, nell’orazione ufficiale del 79° anniversario dell’eccidio nazifascista di Forno del 13 giugno 1944. "L’Italia ripudia la guerra – ha ricordato – come metodo di soluzione di compromessi internazionali. Non c’è pace senza giustizia, è vero, ma non c’è giustizia senza pace. Come si risolve? Con la politica e non con la guerra". La pioggia non ha consentito lo svolgimento della cerimonia nel sagrato antistante l’oratorio di Sant’Anna per cui la folla presente si è radunata nella piccola chiesetta. Dopo la deposizione delle corone d’alloro al monumento ai caduti e un mazzo di fiori alla lapide dei Frati della Certosa (uccisi il 10 settembre 1944), don Ernesto Zucchini ha celebrato la messa dedicata ai caduti di Forno, Guadine e valle dei Canali, pronunciando il nome e l’età di tutti i giovani che caddero per un ideale di libertà.

Presenti il prefetto Guido Aprea, il questore Santi Allegra, le autorità civili e militari, le associazioni combattentistiche con i relativi gonfaloni. Il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti ha ricordato la guerra in Ucraina. Poi i numeri del sacrificio, valore della nostra Medaglia d’oro. Punto importante è stato il significato della memoria "che deve essere riportato nei valori di tutti i giorni".

L’assessore Matteo Bertucci ha portato il saluto del sindaco Persiani, ha ringraziato l’associazione ‘Eventi sul Frigido’ per il lavoro sulla trasmissione della memoria nelle scuole. Per la Fivl Stefania Della Bona ha ricordato le parole del manifesto realizzato dai bambini di Bedizzano: “La memoria cammina con le nostre gambe”. Apprezzato l’intervento di alcuni degli studenti vincitori del 16° Premio Maresciallo Ciro Siciliano, accompagnati dalla collega Angela Maria Fruzzetti: Alessio Bertocchi classe V scuola Figlie di Maria Missionarie, Francesco Morelli classe IV scuola Mazzini di Bedizzano, Lorenzo Lunardini classe II C Media Malaspina, Sofia Lorusso classe V scuola di Casone.

Un corteo ha attraversato il paese per raggiungere il sacrario nel cimitero, con tappe per la deposizione di fiori e lettura delle motivazioni della Medaglia d’oro Maresciallo Ciro Siciliano e comandante Marcello Garosi Tito, dalla voce dell’attrice Alessandra Berti. Lungo via dei Campi è stata esposta la prima mostra dei manifesti vincitori del Premio Siciliano. L’evento è stato promosso dal Comune di Massa con il patrocinio di Regione, Provincia, la collaborazione di Anpi, Anvcg, Ancdg, Fivl, Eventi sul Frigido, Famiglia Siciliano, Accademia apuana della Pace, Aics Musica e spettacolo. Un mazzo di fiori è stato portato al Pizzo Acuto, al cippo di Marcello Garosi. In via Pegollo il percorso espositivo e multimediale “Via XIII Giugno” del gruppo Fanti Valenti.