Forno, ecco l’albero ’Vittorio’. E’ dedicato al parroco eroe

Dopo l’albero ’Ciro’ e l’albero ’Marcello’ quest’anno la scuola di Forno ha adottato ’Vittorio’. In occasione della Festa dell’albero la scuola ha festeggiato l’arrivo della pianta di melo dedicata alla memoria di don Vittorio Tonarelli, medaglia d’argento al merito civile per la sua azione in favore della popolazione del paese rastrellata dai nazifascisti il 13 giugno 1944. Don Vittorio, venuto a mancare il 31 agosto 2009, all’epoca era parroco di Forno e, durante la triste giornata dell’eccidio nazifascista, si offrì come ostaggio chiedendo di salvare la popolazione. Con grande coraggio riuscì a salvare i bambini dell’asilo alla Filanda.

Il progetto ’Alberi e Memoria’ è nato 4 anni fa con l’idea di realizzare un parco della pace in prossimità del monumento ai caduti, dove sono già state interrate piantine di cachi e peschi dedicate al maresciallo Ciro Siciliano, medaglia d’oro al merito civile, e a Marcello Garosi, medaglia d’oro al valor militare, a cui è intitolata anche la scuola di Forno. Il progetto è portato avanti dall’associazione culturale Eventi sul Frigido, di cui è presidente Sara Strenta, in stretta collaborazione con la scuola. L’albero ’Vittorio’ è stato salutato da tutti i bambini e le insegnanti; la collega Angela Maria Fruzzetti ha portato anche il saluto della famiglia Tonarelli, grata per la memoria del parroco.

Nell’occasione la scuola torna a chiedere all’amministrazione comunale la pulizia e la messa in sicurezza dello spazio adiacente l’oratorio di Sant’Anna, vicino al monumento, dove poter realizzare il ’Parco della Pace XIII Giugno’ e sistemare altre piccole piante da frutto. Lo spazio individuato, già oggetto di sopralluogo da parte degli addetti comunali, è in attesa di essere sistemato con l’obiettivo di far crescere e rafforzare nei bambini un senso di responsabilità e di appartenenza. Gli alunni, grazie alle loro insegnanti, hanno lavorato molto sulla Memoria, sui valori della pace, della libertà e dell’amicizia e ogni albero porta messaggi. Un invito, rivolto al sindaco di Massa Francesco Persiani e all’assessore Roberto Acerbo, affinché i bambini possano avere il loro parco. Erano presenti le insegnanti Liviana Casalini, Vanessa Nardini, Arianna Do’, Egizia Fazzi, Olga Zanetti, Rosetta Novani, Veronica Meschino, Antonella Principe. Un ringraziamento a Mb Garden per la pianta.