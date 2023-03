Forno crematorio, i fumi "Vogliamo numeri e dati"

Indignato per lamancanza dirisposte, il consigliere di Italia viva Cosimo Ferri attacca Nausicaa sulla questione del forno crematorio. Dopo aver chiesto chiarimenti sulla misurazione delle emissioni e una perizia di stima sulla consistenza e il funzionamento di un impianto che risale al 2016, Ferri sottolinea che "anche la nuova governance di Nausicaa non risponde alle domande. I cittadini hanno il diritto di capire e conoscere la situazione. La risposta di Nausicaa sull’utilizzo notturno del forno crematorio di Turigliano non chiarisce i punti toccati dai cittadini, anzi aumenta i dubbi. Per quanto riguarda i turni, non ho compreso quali lavoratori utilizzi nell’orario notturno, quale contratto di lavoro applichi e se il servizio sia svolto direttamente o da terzi. Chiediamo subito quanti operatori specializzati, dipendenti di Nausicaa, siano assegnati alle cremazioni e in quanti turni orari giornalieri, visto il silenzio del cda.

Sostenere che “ il forno crematorio è in grado di accogliere la richiesta del Comune di La Spezia, in un’ottica collaborativa tra territori vicini per un periodo di venti giorni” sono affermazioni che lasciano perplessi in considerazione del Regolamento comunale, delle normative europee e nazionali in merito alle Società in house. Nella risposta di Nausicaa si legge che il forno crematorio di Turigliano sia perfettamente in grado di sostenere carichi di lavoro maggiori e che le cremazioni per il territorio vicino avvengano in fase notturna. Sul punto chiedo di acquisire le relazioni degli organi e le relative certificazioni. Chiedo alla sindaca di intervenire a tutela dell’ambiente e dei cittadini perché il forno crematorio non deve diventare una fonte di guadagno, ma rimanere un servizio pubblico. A tal proposito il regolamento della Polizia mortuaria prevede che il forno è destinato ai residenti e ai nati a Carrara ed anche a cremazioni di persone provenienti da ogni altro comune d’Italia al solo scopo di garantire l’equilibrio economico finanziario nel bilancio nella gestione dei servizi cimiteriali: questo è l’unico caso previsto. Da quanto emerso in diverse commissioni, anche durante la precedente amministrazione, si sono sempre riscontrati utili importanti dovuti proprio al forno. Inoltre il Comune e Nausicaa avrebbero dovuto sottoscrivere un contratto di servizio. Ne chiediamo una copia. Unica possibilità per effettuare cremazioni da altri comuni è quindi un deficit di entrate nel settore dei servizi cimiteriali che non risulta. Per noi – conclude Ferri – è una norma da rispettare che fonda la ratio sulla limitazione dell’utilizzo del forno per tutelare la salute dei cittadini e per rafforzare le esigenze di un servizio pubblico".