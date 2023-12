Formazione oltre i confini. Scuole d’eccellenza: due istituti apuani conquistano il premio

Gli istituti scolastici di Carrara premiati alla quinta edizione del premio ’Storie di alternanza e competenze’, che si è svolto alla Camera di Commercio di Pisa. Si tratta del progetto ‘Art school on walls’ realizzato dagli studenti del Gentileschi di Carrara, che ha vinto anche il premio nazionale di Unioncamere, e ‘In viaggio con la scienza sulle onde del mare’, del Barsanti di Fiorillo. I due istituti hanno ricevuto 500 euro ciascuno.

L’evento è stato anche un momento dedicato alla formazione e a condivisione con gli studenti sulle opportunità formative post diploma, grazie alla presenza degli istituti tecnici superiori della Regione Toscana con i quali gli studenti hanno potuto interagire direttamente. L’intervento formativo si è focalizzato sul potenziamento delle soft skills degli studenti, in particolare si è proposto di trasmettere i principali strumenti per sviluppare le abilità sociali e interpersonali, come la capacità di ascolto, di comunicare, del lavoro di squadra, della flessibilità e della leadership e non solo, essenziali e sempre più importanti e richieste nel mondo del lavoro.

Agli studenti partecipanti è stato rilasciato un attestato valido per il riconoscimento delle ore Pcto e per la certificazione delle competenze. Tornando ai lavori che hanno vinto ‘Art school on walls’ del Gentileschi è un grande murales realizzato dagli studenti all’interno della scuola come esempio di intervento di arte pubblica nel territorio di Carrara. Un percorso formativo professionalizzante multidisciplinare teorico-pratico incentrato sul marmo con l’obiettivo di evidenziare la dimensione socio antropologica, etica e identitaria, dell’arte e le sue valenze culturali, sociali e produttive, nonché valorizzare il ruolo delle maestranze artigiane carraresi nella grande storia dell’arte.

‘In viaggio con la Scienza sulle onde del mare’, invece, è il racconto dell’attività svolta dagli studenti del Barsanti Fiorillo a bordo di una goletta di 12 metri nell’ambito di un progetto internazionale di ricerca con un team di biologi marini, per verificare i cambiamenti climatici osservando le gorgonie (coralli). Durante l’esperienza specifica di imbarco i ragazzi hanno appreso nozioni teorico pratiche per il monitoraggio dei cambiamenti marini. "Crediamo che valorizzare le esperienze educative dei giovani sia fondamentale – ha detto il presidente della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini –. L’impegno della Camera riflesso in questo premio mira a favorire la crescita delle competenze e delle opportunità per gli studenti delle scuole superiori".