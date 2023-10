Formaggi da premiare ’Il Fornello’ sugli scudi. Il suo ’Talecapra’ vince un concorso nazionale

Un formaggio che nasce all’ombra delle Alpi Apuane raggiunge la vetta del concorso nazionale ’Formaggi in Fattoria’: è il ‘TaleCapra’ prodotto nella frazione del Fornello, a Caglieglia. Siamo in un piccolo borgo che sorge a poca distanza dalle sorgenti del Cartaro: acqua buona, aria di alta montagna. Poco distanti il bianco delle cave. Qui lavora l’azienda di allevamento di capre massesi ’Il Fornello’ di Stefano Benassi e la moglie Ilaria Mignani, un’azienda modello, ambasciatrice dell’agricoltura di montagna e protagonista dei mercati di Campagna Amica della Coldiretti. Al prestigioso concorso Caseus che si è tenuto a Padova è riuscita a portare a casa, oltre al primo posto per il ’Talecapra’, un taleggio apuano molto buono e pregiato, anche un prestigioso secondo posto per un altro formaggio caprino molto apprezzato: la Robiola. E così, con queste nuove affermazione, la piccola frazione ai piedi delle Apuane entra di diritto nella geografia del mondo caseario del Bel Paese.

Una bella soddisfazione per Stefano e Ilaria, che d’estate hanno una edicola sul lungomare a Poveromo, che all’ombra dell’antico affresco della Madonna del Carmelo coltivano la grande passione per i formaggi in un ambiente pulito, sano e ordinato. I formaggi della piccola azienda massese sono il frutto del latte di una ventina di esemplari capre camosciate che pascolano lì, sui monti tra Caglieglia e Casette. Dai caprini freschi con erbe di montagna alla cacioricotta (né formaggio né ricotta), dal blu di capra alle croste fiorite, dagli stagionati in grotta fino alla caciotta normale e al formaggio con il pepe. Per non parlare dello stracchino. Ce n’è per tutti i gusti.

"I loro formaggi non nascono causalmente ma sono frutto di tanto lavoro, una straordinaria abnegazione e della ricerca della qualità in un contesto, come quello montano, che non è mai facile né agevole – spiega Francesca Ferrari, presidente della Coldiretti Massa Carrara –. Il successo ai concorsi si traduce, ancora prima, nel successo con i consumatori e nei mercati di Campagna Amica che l’azienda presidia stabilmente ogni settimana partecipando anche alle tanti iniziative fuori provincia". Le capre del Fornello (un po’ apuane e un po’ di razza spagnola) sono sottoposte a mungitura due volte al giorno, alle 6 della mattina e nel tardo pomeriggio per una piccola produzione di quarantina di litri al giorno.

"Le capre vengono munte alle 6 la mattina – spiegano Ilaria e Stefano– dopodiché vengono mandate fuori, in giro in genere a una altitudine di 800-1000 metri. Mangiano le cime delle piante e non, come le pecore, per terra quindi sono più pulite delle pecore e il loro latte è molto più pregiato. Non a caso una volta si era soliti tenere una capretta per fare il latte da dare ai bimbi, perché il latte di capra è più digeribile, meno grasso e con più vitamine e si avvicina di più al latte materno. I formaggi sono la nostra grandissima passione. Vogliamo continuare a migliorarci e a migliorare i nostri prodotti".

Stefano e Ilaria hanno i loro clienti abituali, anche fuori dal comune e dalla provincia, e tra questi la nota Enoteca Marcucci a Pietrasanta. Gli appassionati di formaggi che non hanno mai mangiato i prodotti di Stefano e Ilaria hanno sicuramente perso qualcosa.