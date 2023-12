Fontia si trasforma nel villaggio di Babbo Natale grazie alla Pro loco

Il paese di Fontia per tre giorni si trasforma in un villaggio di Babbo Natale con un intenso calendario di eventi e iniziative organizzate dalla Pro Loco. Un lungo fine settimana di festa che comincerà oggi per chiudersi domenica e che animerà il suggestivo borgo. Tutti i giorni, dalle 14 alle 19, ci saranno diverse attrazioni che offriranno l’occasione di salire in paese. E’ la seconda edizione del “Villaggio di Babbo Natale“ dopo il successo dello scorso anno. Molteplici le ragioni della festa, a partirà dal patrono San Nicolò, dal quale deriva la leggenda di Santa Claus in origine st Nikolaus: si narra che la notte del 6 dicembre sul dorso di un asino portasse doni ai bambini. L’altra patrona è Santa Lucia che viene celebrata il 13 dicembre.

Oggi dunque aprirà il villaggio di Babbo Natale con tante novità. In tutto il paese ci saranno spettacoli itineranti, circensi, esibizioni, area giochi, asini sui quali poter fare piccole escursioni. E, mentre lo sparaneve imbiancherà la piazza al suono delle campane, i bambini potranno vivere l’emozione di scrivere e imbucare la loro letterina nell’ufficio postale di Babbo Natale. L’intero paese sarà addobbato in tema natalizio e illuminato a festa. Sarà inoltre possibile degustare nei vari stand specialita’ gastronomiche,(frittelle, sgabei, cioccolato, vin brulé e molto altro) preparate dai volontari della Pro Loco Fontia.