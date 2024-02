Fontia, lavori alla via. Nuovo look alla strada

Domani partono i lavori di risanamento lungo la strada Provinciale di Fontia. Per questo il settore tecnico della Provincia ha predisposto un’ordinanza che prevede l’interruzione della circolazione (ad esclusione dei mezzi di soccorso) e dalle 8 alle 13,30 e dalle 14,15 alle 16, fino al 15 febbraio, tranne il sabato e la domenica. I lavori vengono eseguiti dalla ditta Ediltecnica. "Si tratta di dare una risposta attesa, migliorando la percorribilità di questa importante arteria – spiega il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti – con 100mila euro. L’importo fa parte del fondo stanziato per le asfaltature nel piano annuale dei lavori a carico del bilancio 2023 con una dotazione complessiva di circa 1 milione 200mila euro: un segno tangibile dell’attenzione che cerchiamo di dedicare alla viabilità provinciale nelle pur sempre annose ristrettezze economiche, tenendo sempre sotto osservazione ogni possibile canale di finanziamento, attenti sempre a sfruttarlo al massimo. L’esecuzione dell’intervento comporterà ovviamente qualche disagio per chi percorre giornalmente quella strada, e proprio per questo abbiamo cercato una condivisione sulle fasce orarie di esecuzione dell’intervento".

"Sono lavori importanti e molto attesi da tutti gli abitanti di Fontia, che più volte in questi mesi ci hanno segnalato la necessità di mettere mano alla strada – ha aggiunto l’assessore alle Opere pubbliche di Carrara Elena Guadagni –. Come amministrazione ci siamo fatti carico di portare queste richieste e queste segnalazioni alla Provincia, che come sempre si è dimostrata molto attenta alle esigenze del territorio e ha provveduto a intervenire il prima possibile".