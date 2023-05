Fonteviva si conferma sponsor della Versiliana

Evam con acqua Fonteviva si conferma sponsor principale della Versiliana. La collaborazione è stata confermata nei giorni scorsi durante un incontro negli uffici di presidenza di Evam, a Prati della Ciocca, con un accordo siglato dai presidenti Massimo Gelati e Alfredo Benedetti. L’acqua eccellenza del territorio apuano sposa ancora una volta uno dei principali festival culturali e artistici della Toscana e non solo, con un programma elaborato dalla Fondazione Versiliana che nel 2023 mette a calendario oltre 50 eventi nei mesi estivi fra musica, teatro, cabaret, moda, politica, costume e altro ancora. "Nella mia prospettiva, la missione delle aziende è principalmente di generare ricadute positive su territorio - ha dichiarato Gelati – ed è per questo che ho accolto con piacere l’invito del presidente Benedetti a sostenere le iniziative culturali della fondazione per la prossima estate, data la qualità e l’estensione dell’offerta". Fondazione Versiliana, oltre al Teatro nel parco della villa, gestisce gli incontri al Caffè, gli spettacoli nel Chiostro di Sant’Agostino, il Teatro dei piccoli, il Teatro comunale Pietrasanta e lo Spazio Agorà a Tonfano. "Sono grato ad Evam ed al presidente Gelati per il supporto che anche quest’anno fornirà alle nostre iniziative - sottolinea a sua volta Alfredo Benedetti - a riprova della qualità dell’offerta a 360° che Fondazione Versiliana è in grado di proporre". La partnership consentirà di implementare importanti sinergie commerciali e di immagine per le singole realtà, consentendo di far conoscere la qualità di Fonteviva su tutto il territorio nazionale, data la grande visibilità degli incontri e degli spettacoli della Versiliana.