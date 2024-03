Fonteviva partner della Federazione Vela

Firmato in via ufficiale l’accordo di partnership tra la Federazione Italiana Vela e la società Evam,titolare del brand Fonteviva. L’accordo è stato sottoscritto alla presenza del presidente Fiv, Francesco Ettorre, e del presidente di Evam, Massimo Gelati, nello stabilimento a Prati della Ciocca. Fonteviva diventerà fornitore ufficiale e gli atleti della squadra nazionale potranno beneficiarne sia durante gli allenamenti che nelle regate. Tuttavia, la partnership non si limiterà alla semplice fornitura d’acqua. Sono previste altre iniziative congiunte nell’ambito degli eventi FIV e del Progetto Ecovela, che mirano a promuovere la sostenibilità ambientale e lo sviluppo responsabile delle attività veliche. "Siamo entusiasti di consolidare il legame tra la Federazione Italiana Vela e Fonteviva – ha detto Ettorre – Questa partnership rafforza il nostro impegno per sostenere gli atleti italiani e promuovere la vela come uno sport sano, inclusivo e sostenibile. Fonteviva condivide i nostri valori e insieme possiamo raggiungere grandi traguardi". "La vela è uno sport che condividiamo profondamente, poiché incarna i valori di pulizia, armonia con la natura e impegno per l’eccellenza che sono al centro della nostra azienda – conclude Gelati -. L’accordo permette di continuare a sostenere non solo gli atleti italiani, ma anche la diffusione di uno stile di vita sano e sostenibile attraverso la pratica sportiva. Siamo entusiasti di continuare questo viaggio insieme e di vedere dove ci porterà".