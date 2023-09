Fontana a Marina di Massa, Dell'Ertole chiede rimozione al sindaco

"La fontana installata davanti al Pontile di Marina di Massa va rimossa" secondo la consigliera di ‘Massa è un altra cosa’ Dina Dell’Ertole che lo chiede al sindaco nell’interpellanza in discussione nella seduta di domani. Ma sono diversi i rilievi su progetto e scelte dell’amministrazione per Marina di Massa. Non solo l’estetica della fontana, non apprezzata da molti sia per la forma che per il materiale scelto. "I cittadini non hanno compreso la decisione – rileva –, di grande impatto sulla collettività, che non è stata condivisa con nessuno, né dentro, né fuori dal municipio". Costata oltre 30 mila euro secondo la consigliera potrebbe costituire un pericolo, e "non sembra rispondere al disegno presentato alla conferenza stampa sul progetto di restyling di Marina di Massa, sia per i colori usati che per le misure". Chiede dunque al sindaco chi ha realizzato il progetto; chi ha eseguito i lavori; quanto è costato, dov’è finita la Rosa dei Venti che era davanti al pontile, se e dove verrà recuperata.