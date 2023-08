Fontana a Albiano Magra: Gaia chiede 18mila euro

ALBIANO MAGRA

In Lunigiana, come altrove, è difficile trovare qualcuno che coltiva la terra. E questo vale anche per Albiano Magra. Ma sopra il vecchio borgo ci sono appezzamenti di terreno che vengono comunque arati e coltivati da residenti, in gran parte pensionati. Uomini e donne che sono la storia del territorio e che producono ancora farina, marmellata, uva, ecc. Magari non la vendono ma in paese amici e parenti conoscono eccome questa produzione di qualità. Ebbene, la siccità ha causato un cambiamento epocale. Prima c’era un fossato alimentato da un torrentello, che un minimo d’acqua la forniva. Adesso basta, L’acqua d’inverno c’è, ma d’estate no. Questo complica la vita a questi coraggiosi e tenaci agricoltori . E così ad inizio estate Giancarlo Bocchia, pensionato Atc, ha scritto a Gaia chiedendo se potevano mettere una fontanella vicino alla Madonnina che sovrasta Albiano Magra e intorno alla quale resistono i pochi campi ancora coltivati. Un progetto che avrebbe garantito l’acqua per i fiori portati alla Madonnina e garantito la possibilità di annaffiare i campi. Nulla di grandioso per capirci, ma certamente utile. Gaia si è presa il suo tempo poi ha mandato un preventivo: l’opera costa quasi 18mila euro! "Facevano prima a dirmi che ero matto e non avrebbero fatto il lavoro - commenta amareggiato Bocchia - . Dove li trovo 18mila euro?". Peccato. Si trattava di garantire un filo d’acqua a chi passeggia lungo il sentiero e si ferma davanti alla Madonnina a pregare, aiutando inoltre a coltivare i campi. E sono tanti i modi per evitare sprechi d’acqua. Ma Gaia ha proprio bisogno di questi 18mila euro?

Nella foto la Madonnina accanto alla quale potrebbe sorgere la fontana

A.Lup.