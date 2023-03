Fondo per le stragi nazifasciste Adesioni alla causa anche da Forno

Assemblea popolare a Forno per accedere al fondo ristoro per le stragi nazifasciste. Alla Casa Socialista si sono riuniti alcuni dei familiari delle vittime della strage avvenuta il 13 giugno 1944 nella quale persero la vita oltre 60 persone. L’evento, organizzato dall’Anpi della sezione di Massa ’Patrioti Apuani-Linea Gotica’, rappresentata dalla presidente Elena Cordoni e da Nino Ianni, ha visto gli interventi di Roberto Oligeri, delegato alla Memoria del Comune di Fivizzano, e degli avvocati Marco Perfetti e Davide Carriola del Foro di Massa che da tempo patrocinano i familiari delle stragi di San Terenzo, Vinca e Mommio nel comune di Fivizzano. A Forno diversi familiari convenuti hanno manifestato il proposito di aggiungersi alla causa prendendo diretto contatti con i legali. Da parte sua l’Anpi si è messa a disposizione per reperire le necessarie documentazioni al fine di aderire al fondo ristoro, appositamente istituito dal Mef. La recente proroga apparsa di recente sulla Gazzetta Ufficiale, in materia di risarcimenti per le stragi nazifasciste e i danni creati nel nostro Paese dal Terzo Reich, permetterà infatti agli eventuali ritardatari di inserirsi nelle relative cause già apertesi lo scorso anno che, per il nostro territorio, sono pendenti presso il Tribunale civile di Genova.