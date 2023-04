Fondi per il ’Tacca’: "Un istituto da valorizzare"

Sono in arrivo per l’istituto per il marmo ’Tacca’ 18mila euro. Li liquiderà la sindaca Serena Arrighi trovando la somma fra i diritti delle vecchia tassa sulla pesa riservati alla scuola. "Si tratta – ha spiegato Arrighi – di fondi derivati da una maggiorazione che le ditte pagavano insieme al diritto di pesa legato alla tassa marmi, sospeso nel 2018. Diritti acquisiti per gli anni dal 2009 al 2018". Una somma che la scuola potrà spendere come vorrà. La notizia l’ha comunicata la stessa Arrighi nel corso di una visita all’istituto dove ha avuto modo di capire le criticità e i problemi vivi di una scuola che è l’identità della città.

"Mi adoperò – ha spiegato – con il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti affinché si velocizzino i lavori nell’ala che deve essere ristrutturata. La parte degli anni’70 della scuola deve essere recuperata con interventi di consolidamento, tuttavia i lavori sono ancora indietro. La scuola del marmo ’Tacca’ è molto importante perché consente al 90 per cento dei diplomati di trovare lavoro una volta usciti dai banchi di scuola. Si tratta di un istituto che abbiamo il dovere di valorizzare proprio per l’importanza che riveste e per le opportunità lavorative che dà ai giovani. Al momento gli iscritti sono una cinquantina ma confidiamo di portare avanti iniziative per rilanciare l’istituto".