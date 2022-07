Albiano Magra: oltre 90mila euro per le imprese danneggiate dal crollo del ponte

Articolo : Via le macerie, del ponte crollato non c’è traccia

Aulla (Massa Carrara), 26 luglio 2022 - Un nuovo accordo tra Regione Toscana e Comune di Aulla (Massa Carrara) mette a disposizione, per un bando comunale, 91.400 euro di fondi regionali per le imprese che subirono un calo di fatturato di almeno il 30% cento a seguito del crollo del ponte di Albiano Magra, avvenuto l'8 aprile 2020. Il bando comunale verrà pubblicato entro il 30 settembre, e i contributi dovranno essere erogati entro il 10 dicembre. Si tratta, si spiega, di un nuovo intervento di ristoro per le attività economiche e produttive di Albiano, nel comune di Aulla che hanno subito danni a seguito del crollo del ponte, poi sostituito da un nuovo collegamento inaugurato lo scorso 30 aprile.

Secondo un primo bilancio della Regione Toscana fino ad oggi imprese e professionisti avevano potuto godere di un intervento di sostegno urgente attraverso la legge approvata a luglio 2020. In otto avevano fatto domanda. Un secondo ristoro era arrivato a settembre 2021: un bando da 5000 euro forfettari per ciascuna attività che nel 2020 avesse patito un calo di fatturato di almeno il 30%. In sei hanno fatto richiesta. Di 150mila euro a disposizione ne erano stati utilizzati solo 58.600 e la Regione ha deciso, con la legge approvata lo scorso 7 giugno, di stanziare a favore del Comune di Aulla i fondi rimasti inutilizzati, ovvero 91.400 euro, che diventano la dote per un bando comunale.