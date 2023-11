Fondazione Marmo finanzia la meritocrazia. Premiati 26 studenti con voti da capogiro

di Patrik Pucciarelli

Un assegno ai diplomati carraresi meritevoli del 2023. Sono 26, di cui più della metà studentesse, con una netta maggioranza di neo iscritti a ingegneria. Le eccellenze apuane hanno così ritirato, ieri, il premio della Fondazione Marmo per proseguire nella formazione, in occasione della giornata mondiale degli studenti. Si è tenuta nella sede della Fondazione la cerimonia di consegna dei riconoscimenti Campus 2023 e Lode 2023, di supporto ai percorsi di istruzione per i giovani del territorio. Un incentivo "ad andare avanti a fare ancora meglio perché voi siete il nostro futuro - spiega la presidente della Fondazione Marmo, Bernarda Franchi - solo investendo su di voi facciamo si che la nostra comunità possa crescere".

Così il premio Campus 2023, alla sua prima edizione, ha visto l’assegnazione di 4 borse di studio del valore complessivo di 12mila euro destinate a studenti residenti nel Comune di Carrara e diplomatisi in un istituto scolastico nel territorio comunale, che abbiano conseguito un voto di maturità uguale o superiore a 95100 e che si iscrivono all’università o a un altro istituto di istruzione terziaria italiano, con un Isee familiare non superiore a 25mila euro. Sono finalizzate alla copertura di una serie di costi, che vanno da quelli per alloggio e università alle spese per corsi di specializzazione e attività di formazione anche informale, opportunità di tipo culturale per l’acquisizione di conoscenze e competenze, lo sviluppo del talento, della creatività e delle attitudini individuali. L’obiettivo del premio è promuovere l’equità e l’inclusione dei percorsi di apprendimento e in un intento di parità di genere. Le borse sono state assegnate a: Gianni Dell’Amico, Giorgio Avallone, Silvia Profeti e Federica Sgadò.

"Siamo nella sede di Confindustria e nella sede della Fondazione Marmo - ha poi preso la parola Mateo Venturi, vicepresidente della Fondazione e presidente degli industriali - c’è un motivo per cui siete qua. Perché pensiamo che il miglior investimento, la miglior restituzione che possiamo fare al nostro territorio sia limare quelle disuguaglianze che creano differenze. Il nostro auspicio, oltre a premiare e ringraziarvi, è quello che il nostro territorio, la nostra provincia e il nostro comune abbiano la possibilità di diventare recettivi anche grazie a voi. Sentiamo spesso parlare di fuga di cervelli, vogliamo restituire investendo sulla formazione sulla scuola e sulla società. Per questo tra i vari progetti che stiamo portando avanti c’è anche la possibilità che la città diventi sede di corsi universitari, stringendo accordi con le università limitrofe".

Poi c’è l’altro premio, quello che riguarda le lodi e consiste invece in un contributo del valore complessivo di 20mila euro suddiviso tra i diplomati più meritevoli delle scuole superiori della provincia, che hanno conseguito la votazione di 100100 e lode nell’anno scolastico 2022-2023. I premiati sono: Gabriele Massa, Ambra Plicanti, Samuele Giannetti, Alice Marzario, Valentina Gigli, Anastasia Chiocca, Matilde Dell’Amico, Alessia Novani, Ludovico Viviani, Giacomo Manfredini, Nicole Santucci, Giorgia Lorenzani, Marta Dell’Amico, Samuele Papini, Alessia Dolci, Matilde Bandini, Lorenzo Tognetti, Aurora Bernardini, Maria Lucia Casotti, Federica Angelotti, Giada Bellani ed Elena Lippi.

Il programma "Eccellenze Apuane è in continua evoluzione - conclude la presidente Franchi - per questo abbiamo in attivazione altri due progetti: ‘Skills’ ossia un percorso pilota destinato agli studenti del Tacca, per l’acquisizione dicompetenze specialistiche per la produzione manifatturiera lapidea. Poi ‘Intercultura’ con 24 borse di studio che permettono agli studenti di vivere un periodo scolastico all’estero".