Fondazione Marmo, +43% contributi per Salute e Inclusione Sociale a Massa Carrara

Dalla salute all’inclusione sociale con il finanziamento di 50 progetti. Cresce del 43% il contributo della Fondazione Marmo per il territorio, che quest’anno ha visto erogare oltre mezzo milione di euro. Un supporto che la Fondazione ha sostenuto con un più 28% rispetto allo scorso anno, con una media di 10mila e 795 euro a contributo, pari a 1milione e 304mila euro euro (+174%) e con 43 sostenitori. Nel 2022 la Fondazione Marmo ha messo in campo un’intensa e qualificata attività di fundraising, che ha consentito di raccogliere in una sola giornata proventi netti per oltre 850mila euro. Il settore ‘Salute e inclusione sociale’ ha impegnato il 37% delle risorse in interventi mirati, sia a favore del sistema sanitario locale e della salute dei cittadini, sia come supporto alle azioni di contrasto alla povertà. Mentre il 43% delle erogazioni rientra nel settore ‘Tutela del territorio’. In parallelo la crescita del Fundraising annuale ha permesso alla Fondazione di costituire specifici fondi speciali, destinati a supportare interventi pluriennali. "La nostra missione resta quella di sostenere la crescita e il benessere del territorio mediante il supporto di iniziative meritevoli – commenta la presidente della Fondazione Marmo Bernarda Franchi –. L’evidente cambio di passo del 2022 certifica questa nostra ambizione di intervenire per generare sviluppo diffuso. Lo facciamo come di consueto all’insegna dell’ampia trasparenza. Se i nostri numeri sono cresciuti lo dobbiamo anche a questo approccio, particolarmente apprezzato dai sostenitori". "Tutte queste iniziative per quanto tra loro differenziate – conclude Franchi – sono riunite sotto un denominatore comune: la tensione a progredire verso un futuro più inclusivo, equo, sostenibile. È una modalità estremamente concreta per provare a riscrivere il futuro del nostro territorio. I sostenitori l’hanno capito e ci hanno trasmesso un notevole supporto. Adesso la sfida consisterà nell’alzare l’asticella anno dopo anno".