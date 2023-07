Folla di amici per Marco Lo strazio della famiglia

Una marea di persone, amici e semplici conoscenti, si sono stretti alla famiglia di Marco Panesi, 43enne originario di Romagnano, che ha perso la vita sabato sera sul cavalcavia della strada intercomunale di Cinquale, a bordo del suo scooter, mentre stava tornando a casa dopo essersi intrattenuto al bagno Margherita di Forte dei Marmi, dopo aver finito la giornata lavorativa, essendo lui bagnino dello stabilimento balneare.

Una grande perdita per la sua famiglia, visto che era padre di due bimbi, ma anche per la categoria. Marco era particolarmente apprezzato per il suo lavoro, era ormai un bagnino esperto e la recente notizia della scomparsa ha destato profondo dolore anche nei colleghi della costa apuana, visto che lo stesso 43enne aveva iniziato questo mestiere in provincia, prima di trasferirsi nella vicina Versilia. Nella chiesa della pieve di San Vitale c’erano i parenti, la compagna e gli amici di una vita, che hanno voluto portare la bara del ragazzo in spalla fino al carro funebre.

Il funerale a quasi una settimana di distanza dal tremendo incidente perché la Procura aveva aperto un fascicolo per comprendere le cause di quel sinistro fatale che ha stroncato la vita del bagnino e cambiato completamente quella della famiglia, che oggi lo piange senza consolazione. "Assurdo, non si può morire in questo modo" dicono gli amici con le lacrime agli occhi fuori dalla pieve. Il giovane ora riposa al cimitero del Mirteto.