Fogne rotte, paese invaso da liquami. Acque nere negli orti e nelle vigne

I residenti di Sorgnano inferociti per le fogne a cielo aperto

Carrara, 26 marzo 2023 - Allarme a Sorgnano: la principale fogna del paese, quella situata nella strada che porta al cimitero, è rotta da oltre un anno e quando piove i liquami invadono la strada e i terreni circostanti. I cittadini chiedono a gran voce un intervento per evitare problemi di igiene pubblica. Vuoi la forza della pioggia vuoi la pendenza, in caso di rovesci questa bomba escrementi (parliamo della fognatura nera di un intero paese) si riversa su piane, vigne coltivate, e terreni di privati impastandoli di una sostanza maleodorante e nociva per le coltivazioni. Sorgnano è un paese caratterizzato da molti appezzamenti quasi tutti coltivati, così anche nella zona che conduce al cimitero. La denuncia arriva dalla popolosa zona di Ficarbola, dove da tempo i residenti hanno denunciato ai vari enti la situazione igienica, ma senza ottenere risultati.

Non solo: oltre alla fogna a cielo aperto, i residenti di Ficarbola denunciano il degrado del tratto di strada che dalla strada principale conduce al cimitero, ormai ridotta a un colabrodo. Questa è l’unica via di accesso per Ficarbola, e i residenti percorrendola più volte in un giorno spesso si trovano a fare i conti con ruote bucate e ammortizzatori da cambiare. "La situazione ormai è insostenibile – raccontano gli abitanti di Ficarbola di Sorgnano – quando piove siamo invasi da un mare di escrementi. La fogna straborda con tanta violenza che è pericoloso percorrere la strada anche in auto. Oltre a ritrovarci invasi dai liquami quando smette di piovere dobbiamo anche sopportare miasmi e odori. Il problema è noto, l’abbiamo fatto presente più e più volte all’amministrazione, ma non ci hanno mai risposto e soprattutto nessuno è mai intervenuto per risolvere il problema. Molti di noi hanno un pezzo di terra e la coltivano per avere frutta e verdura fresca, altri coltivano le viti per farci il vino. Ma con una fogna a cielo aperto i prodotti della terra vengono contaminati".

Quindi lo sfogo per la strada ammalorata: "L’altro grande problema è la via di accesso a Ficarbola – proseguono gli abitanti di Sorgnano –. Ormai è tutta un buco e spesso si forano le gomme delle auto, che ovviamente dobbiamo ripagare a nostre spese. Sorgnano è un paese dimenticato, ma anche noi siamo cittadini e non è giusto che nessuno intervenga per risolvere questi problemi. In particolare per la fognatura, che oltre allo schifo a lungo andare potrebbe creare problemi di igiene pubblica e danni alla nostra salute. Chiediamo che si intervenga subito per risolvere questi gravi disagi".