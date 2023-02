Fogne e tubature da terzo mondo A Cervara e Pra’ del Prete cittadini sul piede di guerra

Dopo essersi rivolti al Comune, al prefetto e al gestore adesso sono andati dall’avvocato e minacciano la denuncia in Procura. I residenti delle frazioni di Cervara e Pra’ del Prete, scrivono pertanto a Gaia e ricordando "la drammatica situazione delle infrastrutture idriche e fognarie", chiedono un intervento urgente di ripristino. "Dopo svariate comunicazioni inviate nel corso degli anni – si legge nella lettera dei cittadini –, nonché di un’ultima formale diffida ad adempiere", i cittadini scoprono che "la sostituzione delle reti non sarebbe sostenibile “rispetto alla tariffa”" e che il gestore non è intenzionato a provvedere all’intervento. Pertanto i residenti ricordano le interruzioni del servizio idrico e le continue perdite di grosse quantità d’acqua dalle tubature, i disagi e pericoli per la comunità, ed in particolare per l’incolumità delle persone anziane. "Pochi giorni fa – si legge nell’intervento – è stata sfiorata una tragedia. La rottura di una tubatura di fronte al Cimitero di Cervara ha causato la fuoriuscita di una grossa quantità d’acqua che nel giro di pochi minuti ha ghiacciato il manto stradale. Un’auto che sopraggiungeva con a bordo due anziani ha perso il controllo finendo ai limiti di un precipizio. Solo il tempestivo intervento dei cittadini, che sono riusciti con mezzi di fortuna a riportare l’auto in carreggiata, ha evitato il peggio e l’anziana signora trasportata se l’è cavata con una spalla rotta. Per tale episodio è stata sporta denuncia".

Da qui l’invito entro 15 giorni a ordinare l’avvio dei lavori di ripristino dell’intera rete idrica e fognaria delle frazioni, provvedendo a tal fine a prendere contatto con uno dei firmatari per meglio coordinare le operazioni". I cittadini di Cervara e Pra’ del Prete, in caso nessuno intervenga, annunciano la denuncia in Procura.