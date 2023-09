“Fogli sparsi al letterario” di Pontremoli: i 5 racconti premiati

Platea affollata in Piazza della Repubblica per la serata di premiazione del concorso “Fogli Sparsi al Letterario“, prova di racconti inediti a tema libero. L’iniziativa è stata organizzata dallo scrittore Giacomo Pinelli e dal Caffè Letterario di Piazza della Repubblica a Pontremoli. I racconti in gara erano 22. Premiati i primi 5 classificati: vincitore assoluto è risultato Stefano Bruzzese di Milano con “Le previsioni del tempo”, al secondo posto Serena Marzo, dalla Puglia, con il racconto “Liz“, seguita da Raffaella Azzini con “La coperta“. Quarto si è classificato il racconto “Schrodinger il gatto“ di Michele Ferrari e quinto “La luce“ di Lucia Beccari. Particolarmente apprezzati dalla giuria anche i racconti “La luce“ di Lucia Beccaria segnalata dalla Piccola biblioteca di paese di Arzengio, tre i racconti premiati dalla Piccola biblioteca di paese di Succisa “Nascondino“ della giovanissima Emma Tarantola, “Schrodinger il gatto“ e “La squadra del cinghiale“ entrambi di Michele Ferrari, e infine “La vita di Pietro“ di Giovanna Transitano segnalata dall’Associazione Vasco Bianchi. "Siamo molto soddisfatti – hanno detto Pinelli e Bresciani – per la grande affluenza e partecipazione a questa serata ma anche per l’interesse che ha suscitato il concorso". Un successo che porterà alla realizzazione di un’antologia con i racconti partecipanti e assicura il fatto che l’anno prossimo ci sarà una 6° edizione.